Школьница стала фигуранткой уголовного дела после конфликта в салоне автобуса №121

Полиция задержала 16-летнюю школьницу, которая применила перцовый баллончик против пожилого пассажира в автобусе №121, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Леннобласти. Инцидент произошел 18 января на проспекте Просвещения.

По данным правоохранительных органов, 60-летний петербуржец сделал замечание группе молодых людей. В ответ одна из подростков распылила ему в лицо слезоточивое вещество, после чего скрылась с места происшествия.

В результате оперативных мероприятий полиции удалось установить личность подозреваемой. Ею оказалась учащаяся девятого класса. Девушка была задержана 20 февраля у дома на Гражданском проспекте и доставлена в следственные органы вместе с матерью.

В отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Расследование инцидента продолжается.

Андрей Маркелов