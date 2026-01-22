Два магнитогорца не смогли оспорить приговор за незаконный оборот 43 кг золота

Челябинский областной суд признал законным приговор двум жителям Магнитогорска, осужденным за незаконный оборот драгоценных металлов. Наказание в виде четырех лет исправительной колонии общего режима и штрафы по 500 тыс. руб. каждому осталось в силе, сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Подозреваемых задержали в октябре 2024 года при перевозке части слитков. В автомобиле и по месту жительства правоохранители нашли около 43 кг драгоценных металлов стоимостью почти 325 млн руб. Как установил суд, в 2021-2024 годах на участках в границах Республики Башкортостан, Челябинской и Свердловской областей магнитогорцы с помощью металлоискателей добыли самородки, частицы и сыпучие материалы с чистым золотом и серебром, изготовив из них слитки.

Осужденные вину в содеянном не признали, заявив, что нашли клад с золотом в заброшенном колодце. Адвокаты пытались обжаловать приговор и просили суд оправдать фигурантов. Однако апелляционная инстанция их жалобы отклонила.

Изъятые слитки и самородки передали в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ.

Ольга Воробьева