В Челябинске прекращает работу автобус №17

С 26 января в Челябинске перестанет ездить автобус №17 АМЗ — Профессора Благих. О прекращении работы уведомил перевозчик ООО «Такси-сервис ком», сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Челябинцам рекомендуют пользоваться маршрутом по регулируемому тарифу №17а Профессора Благих — Нефтебазовая. До поселка АМЗ можно доехать с пересадкой на Мебельном на маршруты №5, 28, и 51.

ОБНОВЛЕНО: по данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, перевозчик решил продолжить работу до конца зимы.

Ольга Воробьева