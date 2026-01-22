В Самаре вынесли приговор по делу о получении взяток экс-заведующей колледжа

Железнодорожный районный суд Самары признал виновной бывшую заведующую заочного отделения Самарского колледжа железнодорожного транспорта по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии суда, в 2023-2024 гг. заведующая заочного отделения получала от студентов взятки «за проставление в зачетные книжки и зачетные ведомости положительных оценок без фактической проверки уровня знаний». Общая сумма взяток составила более одного млн руб.

Суд назначил подсудимой наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 130 тыс. руб. и запретом заниматься преподавательской деятельностью два года. Также суд конфисковал незаконно полученные деньги в бюджет государства.

Руфия Кутляева