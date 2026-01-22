В Кургане подрядчика внесли в черный список за срыв строительства дома для сирот

Арбитражный суд Курганской области признал обоснованным внесение ООО «Специализированный застройщик Айсберг» в реестр недобросовестных поставщиков. Ранее Курганское УФАС России приняло такое решение из-за срыва компанией строительства дома для детей-сирот, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Региональный департамент имущественных и земельных отношений подписал с орагнизацией контракт в 2024 году. Построить и передать жилье необходимо было до 11 ноября того же года. При этом компания начала возведение раньше оговоренного срока. Так как компания не выполнила обязательства вовремя, департамент решил расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Курганское УФАС России внесло застройщика в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Организация, не согласившись с решением, обратилась в суд, который поддержал позицию ведомства.

Виталина Ярховска