В Самаре исчезнут маршрутки — глава города Иван Носков

Глава Самары Иван Носков заявил, что на смену маршруткам придут современные комфортные автобусы. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Носкова, ожидается продолжение обновления подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта. «Это именно то, что нужно современному городу, особенно мегаполису. И очень важно, чтобы во всех видах транспорта, независимо от перевозчика, соблюдались единые тарифы, включая льготные. Эту работу ведем совместно с министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области»,— уточнил глава города.

На данный момент в Самаре скорректировано расписание ряда трамвайных и автобусных маршрутов для удобства пассажиров.

Андрей Сазонов