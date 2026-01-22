В Ульяновске планируют выпускать климатическое оборудование для ЦОД

Корпорация развития Ульяновской области заключила с АО «Антарктис» соглашение о реализации в регионе инвестпроекта компании, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.

Как отмечает пресс-служба, 20 января губернатор региона Алексей Русских обсудил ключевые этапы реализации инвестпроекта на встрече с гендиректором компании «Антарктис» Виктором Гагуа.

АО «Антарктис» планирует производить в Ульяновске климатическое оборудование и промышленные системы охлаждения, увлажнения и осушения воздуха. Продукция, отмечают в компании, востребована для серверных помещений и центров обработки данных, а также для промышленных предприятий. Общий объем инвестиций — около 200 млн руб. Планируется создать 150 рабочих мест с перспективой увеличения штата до 400 человек. Виктор Гагуа отметил, что Ульяновская область избрана в связи с ее высоким промышленным потенциалом и наличием квалифицированных кадров. Он также подчеркнул, что с момента запроса на подбор площадки до подписания инвестсоглашения прошел всего один месяц. Производство будет размещено на площадке brownfield в Засвияжском районе Ульяновска, конкретное место и владельца площадки в Корпорации развития Ульяновской области пока не называют, ссылаясь на то, что пока идет аудит недвижимости.

АО «Антарктис» зарегистрировано в марте 2023 года в Москве с уставным капиталом 2 млн руб. По итогам 2024 года выручка компании составила 220 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб. Владелец 100% акций и гендиректор — Виктор Гагуа. Он же является владельцем и гендиректором ООО «2Н Аква» (60%), ООО «Аква технолоджис» (100%), ООО «НПП “Антарктис”» (80%), все компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге, занимаются производством холодильного и вентиляционного оборудования.

Сергей Титов, Ульяновск