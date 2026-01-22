Против жительницы Дивеева возбудили уголовное дело о дропперстве

В Дивееве (Нижегородская область) 18-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о дропперстве (ч. 4 ст. 187 УК РФ, неправомерный оборот средств платежей). По данным полиции, получение средств на свою карту и перевод этих денег на другие реквизиты стали для нижегородки вариантом подработки. Предложение о дополнительном заработке она нашла в интернете.

Три раза за сутки нижегородка получила на свой счет средства с неизвестных ей реквизитов. В общей сложности ей на карту поступило 247 тыс. руб. Эти деньги она перевела на сторонние счета и получила за это вознаграждение.

Сейчас полиция выясняет личности людей, предложивших нижегородке подработку.

Андрей Репин