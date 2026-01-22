В Башкирии будут штрафовать за продажу энергетиков в театрах и больницах

Депутаты Курултая Башкирии приняли закон о введении штрафов за продажу энергетических напитков в больницах и театрах, сообщает пресс-служба ведомства. Изменения внесены в республиканский Кодекс об административных правонарушениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

На территории республики запрещено продавать энергетики в школах и медицинских учреждениях, организациях культуры и спорта, отмечает пресс-служба башкирского парламента. Сейчас водятся санкции за нарушения: на граждан — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 150 тыс. до 200 тыс. руб. За повторные нарушения штрафы будут выше: граждане должны будут заплатить от 4 тыс. до 5 тыс. руб., должностные лица — от 40 тыс. до 50 тыс. руб., юрлица — от 200 тыс. до 250 тыс. руб.

Составлять протоколы и рассматривать административные дела по нарушениям будут должностные лица минторговли Башкирии.

Майя Иванова