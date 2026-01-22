Сотрудников Роспотребнадзора Шахт заподозрили в препятствованию бизнесу

Следственный отдел по городу Шахты СУ СК России по Ростовской области на основании материалов УФСБ возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком и Октябрьском районах о превышении должностных полномочий (п.п. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, фигуранты создали искусственные препятствия бизнесу по продаже табака.

По данным собственного источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о начальнике территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Шахты, Усть-Донецком и Октябрьском районах Виктории Дзыза и ведущем специалисте-эксперте ведомства Елене Шор.

По версии следствия, подозреваемые, для создания видимости работы, «искусственно создавали правонарушения в деятельности предпринимателя», реализующего табачную продукцию. А после этого привлекали его к административной ответственности.

В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

Наталья Белоштейн