В Ярославской области с 1 марта запретят продавать детям ГСМ

В Ярославской области с 1 марта 2026 года начнет действовать запрет на продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов (ГСМ), легковоспламеняющихся жидкостей, а также лакокрасочных материалов в аэрозольной упаковке. Об этом напомнили в региональном правительстве.

Детям не будут продавать топливо и жидкости, способные к самовозгоранию или воспламенению под воздействием источника зажигания, а также органические растворители, лаки, краски, эмали в аэрозольной упаковке. Исключение — лакокрасочные материалы на водно-дисперсионной основе или порошковые.

«Мы исключаем из свободного доступа для несовершеннолетних товары, неосторожное обращение с которыми может привести к тяжелым последствиям, тем самым выполняя свою прямую задачу по защите граждан»,— подчеркнул министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Евгений Тихонов.

Закон разрешает несовершеннолетним, но достигшим 16 лет, пользоваться мопедами и легкими мотоциклами при получении соответствующих прав, поэтому они смогут приобрести топливо для ТС. Если продавец усомнится в возрасте покупателя, то обязан попросить предъявить удостоверяющий личность документ.

Штраф за продажу несовершеннолетним ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей в Ярославской области составит 3 тыс. руб. для граждан, 30 тыс. руб. для должностных лиц и 100 тыс. руб. для юридических лиц (5, 50 и 200 тыс. руб. при повторном нарушении).

Алла Чижова