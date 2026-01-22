«Магнит» открыл в магазинах Екатеринбурга два первых рамен-бара

Продуктовая сеть «Магнит» открыла в двух магазинах в Екатеринбурге первые рамен-бары для заварки рамена — лапши быстрого приготовления с топпингами, сообщили в пресс-службе сети. Сейчас они работают по адресам ул. Шаумяна, 93 и поселок Исток, ул. Главная, 20, пом. 101а.

Фото: пресс-служба сети магазинов «Магнит»

Азиатская кухня пользуется большой популярностью у потребителей на Урале, особенно у молодой аудитории. «В этих локациях высок спрос на готовые блюда и продукты для перекуса, что позволит оперативно собрать релевантную обратную связь и оптимально определить целевое предложение для возможного масштабирования проекта»,— объяснили в сети выбор точек. Поскольку рамены являются относительно новым для российского потребителя блюдом, в «Магните» рассчитывают, что большой выбор, возможность «собрать» его самостоятельно и быстрота приготовления найдут отклик у покупателей.

В раменных «Магнита» размещены простые инструкции по приготовлению блюда. На витринах можно выбрать лапшу по уровню остроты и топпинги — мясо и мясопродукты, грибы, сыры, овощи и зелень, которые добавляются в блюдо в начале варки или в финале. Сварить рамен можно в специальной раменоварке, а съесть прямо в магазине в зоне кафе или взять с собой. В зоне рамен-бара также представлена другая азиатская продукция: прохладительные напитки, снеки, а также готовые блюда — например, онигири.

Рамен — японский суп с пшеничной лапшой и дополнительными ингредиентами, который также популярен в китайской и корейской кухнях. Традиционно тесто для лапши, бульон и добавки из свежих продуктов готовятся отдельно, однако широко распространен вариант рамена как сухого концентрата, который достаточно заварить в кипятке.

Ирина Пичурина