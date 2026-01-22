Кронштадтский аэродром «Бычье поле» может стать испытательным полигоном для БПЛА

Аэродром «Бычье поле» в Кронштадте рассматривается как перспективная площадка для создания специализированного полигона беспилотных авиационных систем (БАС). Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

В настоящее время прорабатывается вопрос передачи территории аэродрома в аренду АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Это позволит использовать инфраструктуру в интересах Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем.

По словам господина Ситова, на полигоне можно будет проводить летные, функциональные и эксплуатационные испытания БАС, демонстрационные полеты, соревнования, а также испытания робототехнических комплексов.

Параллельно в Кронштадте формируется новая площадка Особой экономической зоны (ОЭЗ), которая также рассматривается как территория для испытаний беспилотников.

В настоящее время идет окончательное оформление площадки, включая решение вопросов финансирования, ресурсоснабжения и градостроительного регулирования.

Андрей Маркелов