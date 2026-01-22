Россиянка погибла при столкновении поездов в Испании

При столкновении двух поездов вблизи населенного пункта Адамус в Испании погибла россиянка. Об этом сообщило посольство РФ в Мадриде. В диппредставительстве уточнили, что находятся в контакте с родными погибшей и «оказывают необходимое консульское содействие».

Столкновение двух поездов произошло 18 января в районе населенного пункта Адамус

Фото: Ana Beltran / Reuters

Фото: Ana Beltran / Reuters

18 января в испанской провинции Кордова следовавший в Мадрид скоростной поезд сошел с рельсов. Хвостовая часть поезда вылетела на встречную полосу, где столкнулась с другим составом. Первые два вагона поезда сошли с путей и упали с 4-метрового склона. Сообщалось, как минимум, о 40 погибших, десятки человек получили ранения. 20 января в Испании объявили трехдневный траур. Причина аварии пока неизвестна.

