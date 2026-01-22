Таксист спас сбережения нижегородской пенсионерки, обратившись в полицию

Нижегородский таксист вместо того, чтобы отдать мошенникам полученные от пенсионерки деньги, привез их в полицию. После этого сама 88-летняя пенсионерка написала заявление о мошенничестве.

По данным полиции, аферисты четыре дня убеждали нижегородку в том, что с ее счета были переведены средства в недружественную страну. Они убедили ее для «отмены операций» собрать накопления, спрятать их в коробку из-под обуви и передать курьеру возле дома. Пенсионерка выполнила указания и собрала 650 тыс. руб.

Одновременно с этим мошенники наняли такси, чтобы доставить посылку в Москву. Водитель заподозрил, что передавшая ему посылку пенсионерка стала жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Деньги вернули владелице.

Андрей Репин