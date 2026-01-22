В Кемеровской области задержан подозреваемый в подготовке теракта на ж/д путях

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кемеровской области 1986 года рождения. Его подозревают в причастности к подготовке диверсии на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, с марта 2022-го по июль 2025 года задержанный жил в Польше, где его завербовали украинские спецслужбы. После этого мужчину отправили в Кемеровскую область для «проведения разведывательно-подрывной деятельности». Ему требовалось через мессенджер Signal передать информацию об объектах транспорта в регионе и совершить теракт на ж/д путях. Затем мужчина должен был скрыться в одной из стран Евросоюза, где, как утверждают в ФСБ, ему обещали политическое убежище.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК (приготовление к диверсии).