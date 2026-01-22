В Нижнекамске инвестиции в строительство мечети «Ак Каен» достигли 117 млн рублей

Объем вложений за счет пожертвований верующих и благотворителей в строительство мечети «Ак Каен» в Нижнекамске составил 117 млн руб. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

Строительство мечети ведется с 2019 года. На данный момент завершено возведение минарета, установлены окна и двери, продолжается кладка стен. В ближайшее время подрядчики приступят к внутренней отделке здания.

Для привлечения дополнительных средств создан Фонд поддержки строительства религиозных объектов, который в скором времени начнет работу. По словам господина Беляева, проект завершат в этом году.

Анна Кайдалова