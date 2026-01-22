В Энгельсе завели уголовное дело из-за отсутствия горячей воды на Тельмана, 9

В Энгельсе следствие заинтересовало состояние жилого дома на улице Тельмана, 9 по просьбе жильцов. Поводом стало долгое отсутствие горячей воды и игнор со стороны ответственных лиц и организаций, отвечающих за оказание услуг. Об этом сообщили в СУ СКР по Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Следствие заинтересовалось отсутствием горячей воды на Тельмана, 9 в Энгельсе

Фото: СУ СКР по Саратовской области Следствие заинтересовалось отсутствием горячей воды на Тельмана, 9 в Энгельсе

Фото: СУ СКР по Саратовской области

На выездном личном приеме замруководителя следственного отдела по Энгельсу Равид Нагиев вместе с соответствующими специалистами зафиксировал температуру поступающей в дом и квартиры воды и предварительно установил причину ее несоответствия нормативам.

По результатам выездной проверки следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Жалобы жильцов и собранные данные будут проверены следственным путем.

По данным из открытых источников, дом на Тельмана, 9 в Энгельсе с 13 сентября 2023 года обслуживает управляющая компания ООО «ЖЭУ-СИТИ».

Марина Окорокова