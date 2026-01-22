После жалобы в челябинское УФАС изменили правила торгов по штрафстоянкам

В порядок проведения конкурса на перемещение задержанного транспорта на штрафстоянку в Челябинской области внесли изменения. Инициатором стало региональное управление ФАС России, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Причиной изменения правил стала жалоба, отправленная в ведомство. После ее рассмотрения Челябинское УФАС России предложило внести поправки в законодательство. Теперь земельный участок организации должен располагаться на территории муниципалитета, где проводятся торги, а его площадь — соответствовать указанной в документах к торгам. Кроме того, установлены требования к безопасности хранения машин, размещению благоустроенного помещения для персонала и граждан, режиму приема на хранение и выдачу автомобилей и прочее.

Все поправки, как отмечает антимонопольный орган, позволят увеличить число участников в профильных конкурсах.

Виталина Ярховска