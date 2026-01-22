Министр транспорта Краснодарского края арестован по делу о мошенничестве

В Сочи Центральный райсуд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Переверзева, министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Алексей Переверзев взят под стражу в зале суда. Чиновник останется в следственном изоляторе до 19 марта, уточнили в пресс-службе судов.

По данным «Ъ», следствие считает Алексея Переверзева причастным к незаконным действиям группы высокопоставленных лиц и предпринимателей, работавших в сфере дорожного строительства. В их числе – экс-директор ГУП Краснодарского края «Дагомысское ДРСУ» Сафрабий Напсо и его заместитель Александр Сидоров, которые в конце прошлого года были осуждены за махинации с имуществом предприятия, проходившие под покровительством вице-губернатора, а затем — депутата Госдумы Анатолия Вороновского. Господин Вороновский, арестованный в декабре 2025 года, обвиняется в получении взяток.

Одновременно надзорные органы и ФСБ выявили многочисленные нарушения при заключении государственных контактов на ремонт и строительство дорог. По данным силовиков, Анатолий Вороновский и его доверенные лица организовали систему получения откатов от исполнителей работ, объем незаконного вознаграждения с 2016 по 2025 год превысил 2,8 млрд руб. Алексей Переверзев, занимающий пост министра транспорта края, являлся доверенным лицом Анатолия Вороновского, считает следствие.

Анна Перова, Краснодар