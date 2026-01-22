Зарубежные СМИ: На каких условиях США рассчитывают получить Гренландию?

У сделки вокруг Гренландии появились контуры. Дональд Трамп сообщил, что согласовал с генсеком НАТО основу для будущего соглашения. В своей соцсети Truth Social президент США написал, что это решение, «если оно будет реализовано», станет большим плюсом для Штатов и всех стран Североатлантического альянса. Кроме того, как утверждает Daily Mail, Дональд Трамп обдумывает идею покупки голосов жителей Гренландии. Он якобы готов заплатить каждому по $1 млн, если они выскажутся за присоединение острова к Соединенным Штатам. С учетом численности населения, обойдется это в $57 млрд. А обещанные пошлины для европейских стран Трамп отменил. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: LAURENT GILLIERON / Pool / Reuters

Дональд Трамп отказался от силового захвата «большого прекрасного куска льда». Вашингтон может получить его на основе делового соглашения. В интервью CNBC президент США сообщил, что в новой структуре Соединенным Штатам достанутся права на добычу полезных ископаемых в Гренландии, а сам регион станет частью системы противоракетной обороны «Золотой купол». Дополнительная информация будет обнародована по мере продвижения обсуждения, сообщил президент. Переговоры возглавят Джей Ди Венс, Марко Рубио и Стив Уиткофф.

Продажа острова больше не обсуждается. Вместо этого США могут получить суверенный контроль над военными базами в разных частях Гренландии. Эти базы будут считаться территорией Соединенных Штатов. Схема аналогична соглашению между Великобританией и Кипром, отмечает The Telegraph. Таким образом, американцы смогут проводить там военные операции, разведку и обучение военных. Портал Axios также узнал, что рамочное соглашение по Гренландии подразумевает суверенитет Дании над островом.

Генсек НАТО в интервью Fox News согласился с Трампом в том, что необходимо укреплять безопасность в арктическом регионе, так как с каждым днем растет вероятность угрозы со стороны России и Китая. Сам президент США назвал переговоры с Марком Рютте продуктивными. Итогом стал отказ от введения пошлин против восьми европейских стран. 10-процентная ставка должна была вступить в силу с 1 февраля, пишет The New York Times.

Но европейцы отнеслись к этим сообщениям скептически, отмечает Politico. Рано говорить, что конфликт между США и Евросоюзом завершился, заявил вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль. «Независимо от того, какое решение будет найдено для Гренландии, все должны понимать, что нельзя сидеть сложа руки, расслабляться и довольствоваться достигнутым»,— добавил он. Вечером 22 января лидеры ЕС встретятся, чтобы обсудить реакцию Европы на недавнюю эскалацию конфликта вокруг Гренландии и его стремительное разрешение.