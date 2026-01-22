Самарская область стала одним из лидеров по количеству проданных квартир ипотечных должников

В Самарской области в 2025 году с торгов проданы 59 квартир ипотечных должников, говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По этому показателю регион уступает в ПФО только Удмуртской Республике, где проданы 60 таких квартир. На третьем месте — Башкирия (58 квартир).

При этом в исследовании указывается, что количество реализованных на торгах в рамках исполнительного производства квартир ипотечных должников сократилось в 2025 году по сравнению с 2024 годом на треть. В среднем цена жилого объекта по итогам торгов выросла на 15%.

Ипотечная просроченная задолженность на вторичном рынке по итогам 11 месяцев 2025 года в Самарской области составила 3,2 млрд руб., больше только в Татарстане (5,8 млрд руб.) и Башкирии (5,9 млрд руб.).

В целом по стране, по данным на начало декабря 2025 года, портфель просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья достиг 183,47 млрд руб., увеличившись за 11 месяцев на 94,1 млрд руб. (+105%).

Сабрина Самедова