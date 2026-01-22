Бывший работник автосалона украл со стоянки в Москве 26 иномарок

С автостоянки в Москве в течение полугода похитили 26 иномарок. Похитителем оказался бывший сотрудник, он задержан. Ущерб превысил 64 млн руб., сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Автосалон находится в Дорожном проезде, в полицию обратился его представитель. Он заявил, что украденные машины использовались для нужд организации, в том числе в рекламных целях. Как выяснило МВД, экс-работник салона через мессенджер нашел скупщика автомобилей и договорился с ним о сделке. Покупатель «обеспечил оплату и вывоз иномарок» на эвакуаторе с автостоянки.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ). В нескольких регионах России найдены семь похищенных автомобилей, ведется поиск оставшихся. Также ищут соучастников кражи.