Владелец Лысьвенского завода эмалированной посуды консолидировал 100% акций предприятия

Основной владелец АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП) Андрей Тунев консолидировал 100% акций общества. Об этом свидетельствует информация в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ были зарегистрированы 19 января 2026 года.

По состоянию на март 2025 года Андрей Тунев владел 33,6 тыс. обыкновенных акций АО «ЛЗЭП», что составляло 99,55% от уставного капитала предприятия. Ранее сообщалось, что господин Тунев выкупил акции предприятия у других владельцев.

ЛЗЭП — крупнейший в регионе производитель посуды. В «нулевые» предприятие было выделено из состава Лысьвенского метзавода. Входит в группу компаний «Линрог». Выручка завода по итогам 2023 года составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 95 млн руб.