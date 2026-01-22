Четыре музея в Перми закрылись из-за морозов

Из-за наступившей морозной погоды в Перми приостановили работу музей «Хохловка», Музей-диорама, Дом-музей «Подпольная типография» и Дом-музей Василия Каменского. Они будут закрыты для посетителей с 22 по 25 января. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Пермский краеведческий музей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным метеорологов, на этой неделе в Пермском крае установится аномальная низкая температура воздуха. 21–24-го января повсеместно, 25 января местами в регионе ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более. Ночью и утром 23 и 24 января местами по Пермскому краю ожидается сильный мороз: 40…42°С.