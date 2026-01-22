АСВ оспаривает отказ во взыскании 82 млн рублей разыскиваемого экс-банкира

Агентство по страхованию вкладов направило апелляционную жалобу в Пермский краевой суд по спору с бывшим бенефициаром обанкротившегося Экопромбанка Петром Кондрашевым. До этого Соликамский городской суд отказал АСВ в иске о взыскании с бывшего банкира и экс-совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод», а также членов его семьи свыше 82 млн руб.

Ранее арбитраж установил, что незадолго до банкротства банка ответчики вывели со счетов спорную сумму. В результате деньги были взысканы с АСВ, представитель которого вовремя не оспорил указанные сделки. Первая инстанция указала, что деньги с АСВ были взысканы не из-за нарушений, допущенных семьей Кондрашевых, а из-за бездействия сотрудников агентства.

Сам Петр Кондрашев был объявлен в международный розыск 21 апреля 2025 года в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, суд заочно арестовал его. Как выяснил «Ъ-Прикамье», господин Кондрашев пытался обжаловать это решение в апелляции. Его защитники полагают, что Петр Кондрашев не был надлежащим образом уведомлен о возбуждении уголовного дела и предъявлении обвинения.

Сам бизнесмен выехал в Австрию 13 февраля 2020 года и больше в Россию не возвращался. При этом суд первой инстанции не оценил, может ли Петр Кондрашев, с учетом его преклонного возраста, приехать в Россию для участия в следственных действиях. Адвокаты настаивали также на непричастности Петра Кондрашева к инкриминируемому ему деянию. Апелляционная инстанция в жалобах отказала, оставив решение о мере пресечения в силе.