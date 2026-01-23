Назначен новый начальник «Упрдор “Прикамье”»

Новым начальником ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» (входит в Росавтодор) стал руководитель пермского филиала «Автодора» Александр Косов. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 21 января, свидетельствует сервис «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее обязанности руководителя ФКУ исполнял замначальника Сергей Красильников. Предыдущий руководитель ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Прикамье”» Анатолий Дашкевич покинул пост 31 июля в связи с истечением срока действия контракта.

Александр Косов возглавлял филиал «Автодора» с 2022 года, а ранее был начальником МКУ «Пермблагоустройство». В последние годы пермский филиал «Автодора» (входит в ГК «Автодор») преимущественно занимался строительством трассы М-12 «Восток» (Казань — Екатеринбург), часть ее проходит через Пермский край.

«Упрдор Прикамье» занимается организацией работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог, расположенных на территории региона, а также Кировской области и Республики Удмуртии.

Стоит отметить, что само ФКУ «Упрдор Прикамье» с октября 2025 года находится в стадии реорганизации и будет расформировано. Местные дорожные сети перейдут под управление ФКУ «Уралуправтодор» Свердловской области, а федеральные дороги Удмуртии и Кировской области станут подведомственными ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» в Республике Татарстан.