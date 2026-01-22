На модернизацию производства краснокамского ЦБК направили 27,6 млрд рублей

По итогам 2025 года, производительность линии по созданию мелованного картона FBB ЦБК «Кама» превысила первоначальную проектную мощность — 220 тыс. тонн — на 9%. Как сообщает пресс-служба предприятия, это связано с модернизацией линии по производству картона: с 2016 года объем инвестиций в нее достиг 27,6 млрд руб. На сегодняшний день ассортимент «Камы» представлен пятью марками мелованного картона.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Кама» базируется на площадке основанного в 1933 году Камского целлюлозно-бумажного комбината. Принадлежит группе «Свеза». Компания «Кама» является первым в России производителем мелованной бумаги, а с апреля 2021 года выпускает также мелованный упаковочный картон.