Саратовская область выделит 2 млрд руб. на модернизацию коммунальных сетей в 2026 году

В 2026 году в 17 крупных городах Саратовской области начнется модернизация коммунальных сетей. Во время работ заменят 67 км водопроводных труб и 19 км канализации. Ремонт проведут в районах, где жители чаще сталкиваются с перебоями в водоснабжении, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полный список городов Саратовской области, где обновят коммуникации в 2026 году

Фото: Правительство Саратовской области Полный список городов Саратовской области, где обновят коммуникации в 2026 году

Фото: Правительство Саратовской области

Финансирование мероприятий проведут за счет регионального казначейского инфраструктурного кредита, сумма которого превышает 2 млрд руб. Часть средств уже поступила в бюджет. Модернизация пройдет в несколько этапов. На первом из них на работы выделят больше 800 млн руб. Программа, по словам господина Бусаргина, улучшит качество услуг по тепло- и водоснабжению для 650 тыс. человек.

Так, канализацию и водопровод модернизируют в Красном Куте, где износ труб достигает 80%, а протяженность участков — более 2,3 км. В Хвалынске планируют заменить трубопроводы, обеспечивающие водой 6,5 тыс. жителей. Там износ коммуникаций достигает 90%. В Пугачеве, помимо замены труб, капитально отремонтируют очистную станцию. Эти меры позволят улучшить качество воды для более чем 30 тыс. человек.

«По каждому городу, по каждому объекту должно быть четкое понимание по срокам работ. Должны быть детально проработаны все производственные графики. И самое важное: они должны быть доведены до населения. Модернизация проводится именно для того, чтобы наши жители получали качественную коммунальную услугу», — отметил губернатор.

Программа является частью стратегии развития коммунальной инфраструктуры региона. В прошлом году в Саратове начался масштабный ремонт сетей водоканала, который продолжится в 2026 году.

Марина Окорокова