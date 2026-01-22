Аудитория не вынесла Куршевеля

Частные бизнес-джеты, катание на горных лыжах, модный фотограф и концерт Патрисии Каас на гала-ужине — после пресс-тура в честь 25-летия Rendez-Vous и 16-летия бутика в Куршевеле бренд оказался в центре скандала. Компанию массово отменяют в соцсетях и прочат ей эффект «голой вечеринки». Как далеко может зайти народная нелюбовь? И можно ли было заранее учесть эти риски? Разбиралась Екатерина Вихарева.

С прошлой недели пользователи соцсетей буквально разделились на два лагеря. Пока одни вспоминают свой 2016-й, другие обсуждают нашумевший пресс-тур Rendez-Vous в Куршевель. Многочисленные посты звездных гостей мероприятия привлекли внимание не только потенциальных покупателей. Локация и список инфлюенсеров возмутили постоянных клиентов мультибрендовых магазинов.

В комментариях в запрещенной соцсети бренда они пишут, что начали отменять заказы и отказываться от карт лояльности. И сетуют, что лучше бы Rendez-Vous начали развивать доставку в регионах. И дело в самом бренде, отмечает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак. Например, после пресс-тура Vivienne Sabo в Париж летом 2025 года подобной волны хейта в соцсетях не было, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Rendez-Vous пошли по пути зарубежных брендов, но тех, у которых нормально выстроены взаимоотношения с аудиторией. Если такую тусовку закатит Hermes, никто даже слова не скажет, потому что у них сумки стоят, как квартира в Москве.

А когда мы говорим о более простом бренде, то его аудитория всегда будет воспринимать в штыки громкие вечеринки, где тусуются звезды. Особенно если есть какие-то нюансы в самом продукте».

Так, например, за последний год компания получила больше 20 предостережений от Роспотребнадзора из-за жалоб клиентов на качество товаров, отмечают СМИ. Претензии к бренду были и у Росприроднадзора, и у сотрудников магазинов. Они рассказывают в соцсетях, что компания недавно начала сокращать бюджет и урезать бонусы продавцов. При этом по оценке BrandLab, выездное мероприятие с крупными селебрити могло обойтись в $100-150 млн. Но возмущает пользователей не только это, отмечает управляющий партнер бренд-консалтингового агентства Александр Еременко: «Аудитория просто не поверила, что селебрити с таким уровнем потребления и образом жизни действительно являются клиентами магазина. Важно учитывать и текущую обстановку. Сегодня в России период экономической турбулентности, многие потребители затягивают пояса, и на этом фоне история в Куршевеле выглядит как пир время чумы. Выбор одного из самых дорогих и символически чужих курортов Европы для празднования юбилея в текущей повестке, конечно, выглядит очень спорно. И инфлюнсеры в этой ситуации лишь подливают масло в огонь».

Инфлюенс-маркетинг подходит для каждого бренда, но только при хорошей подготовке, отмечают собеседники “Ъ FM”. Речь о продуманной стратегии, цели кампании и тональности, а также о привлечении инфлюенсеров со схожими с брендом ценностями. Именно такие кейсы чаще всего и становятся успешными, говорит руководитель отдела Digital & SMM в агентстве Greative Валентина Чибисова: «Более локальные инфлюенсеры намного эффективнее, лояльность аудитории к ним гораздо выше, им можно подражать. В текущих условиях копировать модель потребления знаменитостей, которых пригласил Rendez-Vous очень сложно.

В рунете образовался интересный тренд, особенно в social media: массовый пользователь понял, что за его нелюбовью к каким-то персонам или брендам стоит очень большая сила. Когда толпа осознала, что она что-то может, ее нужно побаиваться».

Rendez-Vous уже поспешили анонсировать «много масштабных проектов и мероприятий в России» и выпустили свитер с названием люксового курорта на груди. Правда, в соцсетях новинку анонсировали с подписью «воспоминания о Куршевеле остаются надолго». Пользователи антикризисный маркетинг не оценили и посоветовали бренду разработать водолазки для извинений.

