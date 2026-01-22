«Наши враги хотят, чтобы Гренландия вызвала раскол, который разрушит НАТО»

Речь Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии стала центральной темой во многих международных СМИ. Ситуация вокруг Гренландии и упреки Трампа в адрес Европы вызвали бурную реакцию среди обозревателей, которые дают самые разные прогнозы и оценки форума в Давосе, отношениям США и ЕС, ситуации внутри НАТО.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Evan Vucci / AP

Мистер Трамп и раскол в Давосе

Назовем это давосским расколом. Трамп напомнил европейским лидерам, что им потребовались многочисленные призывы со стороны США, прежде чем европейцы стали наращивать расходы на оборону для обеспечения собственной безопасности. Они зависят от США для поддержки Украины [в конфликте], который Европа не смогла предотвратить. Трамп слишком часто акцентирует внимание на этой беспомощности, и его оскорбления и угрозы в адрес Гренландии оттолкнули Европу в излишней степени. Но колкости задели участников Давосского форума — они понимают, что зависят от США больше, чем им хотелось бы, и знают, что это их собственная вина. Однако даже сейчас, когда Трамп ставит под сомнение американскую поддержку союзников, многие из них считают, что единственная альтернатива — это сближение с Китаем, по крайней мере экономическое.

Такое лицемерие было бы забавным, если бы углубляющийся раскол между США и их союзниками не был так опасен. Но Китай и Россия наблюдают. Они видят, как легко можно спровоцировать Трампа на антагонизм по отношению к таким верным союзникам, как партнеры по НАТО, и насколько уязвимы эти союзники. Наши враги больше всего хотели бы, чтобы Гренландия стала причиной необратимого раскола в Атлантике, который разрушит НАТО. Они также видят, насколько легко отвлечь внимание всех этих сторон. Как предупредил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, гренландское фиаско отвлекло бы внимание от более насущной проблемы Украины. Западу нужны государственные деятели, которые смогут урегулировать гренландский спор таким образом, чтобы это укрепило безопасность США и НАТО. Будем надеяться, что «план» Трампа начнет преодолевать раскол в Давосе.

Американские горки Трампа в Гренландии

И что это было? Дональд Трамп недвусмысленно исключил возможность военной оккупации Гренландии, однако в остальном не отказался от своих претензий на этот арктический остров. Пока ничего нельзя сказать с уверенностью: на этом этапе есть лишь предположения и спекуляции. Прежде чем мы узнаем какие-то подробности, можно сказать одно: если хорошей новостью считается уже то, что президент США отказался от намерения с применением военной силы захватить территорию союзника по НАТО, мир окончательно слетел с катушек.

НАТО настанет конец, если США нападут на Гренландию

Не стоит заблуждаться. Страсть президента Дональда Трампа к Гренландии носит личный, а не стратегический характер. Он сам это ясно дал понять… Непредвиденным последствием гренландского кризиса стало сплочение европейцев и рост их сомнений в надежности Америки, а также усиление их внимания к собственной военной самодостаточности. Они опасаются, что меркантильный, импульсивный и мстительный подход Трампа разрушает многолетний альянс. Трамп, самопровозглашенный великий миротворец, угрожает войной — или ведет ее — не только против Гренландии и Дании, но и против Канады, Панамы, Нигерии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Колумбии и Мексики, а также против Миннесоты в своей собственной стране.

Разговаривай истерично и держи большую палку: внешнеполитические угрозы Трампа

26-й президент США Теодор Рузвельт описывал свой подход к международным отношениям так: разговаривай мягко и держи большую палку. Благодаря такому подходу он был удостоен в 1906 году Нобелевской премии мира за содействие в окончании Русско-японской войны. А в последние дни в центре внимания оказалась дипломатия Дональда Трампа, которую можно охарактеризовать следующим образом: разговаривай истерично и угрожай применить (и иногда применяй) большую палку. Такой неординарный подход к государственному управлению пока не принес Трампу Нобелевскую премию мира, хотя президент много-много раз заявлял, что это его нисколько не беспокоит. Да, вместо того чтобы приносить ему награды (не считая выдуманных футбольных призов), государственная политика Трампа нервирует ключевых союзников США его все более воинственными попытками завоевать Гренландию.

В рамках соглашения Рютте и Трампа Гренландия может предоставить суверенитет американским базам

В ближайшие дни все будут наблюдать, готов ли Трамп действительно спуститься с той надменной высоты, на которую он сам себя возвел. Рамочное соглашение было заключено всего через несколько часов после того, как Трамп заявил на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, что США должны владеть Гренландией. Сегодня, вероятно, поступят новости из Гренландии и Дании. Ни одна из этих стран не присутствовала за столом переговоров, когда было заключено рамочное соглашение.

