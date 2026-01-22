Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Наши враги хотят, чтобы Гренландия вызвала раскол, который разрушит НАТО»

Президент США выступил в Давосе: реакция мировых СМИ

Речь Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии стала центральной темой во многих международных СМИ. Ситуация вокруг Гренландии и упреки Трампа в адрес Европы вызвали бурную реакцию среди обозревателей, которые дают самые разные прогнозы и оценки форума в Давосе, отношениям США и ЕС, ситуации внутри НАТО.

Фото: Evan Vucci / AP

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Мистер Трамп и раскол в Давосе

Назовем это давосским расколом. Трамп напомнил европейским лидерам, что им потребовались многочисленные призывы со стороны США, прежде чем европейцы стали наращивать расходы на оборону для обеспечения собственной безопасности. Они зависят от США для поддержки Украины [в конфликте], который Европа не смогла предотвратить. Трамп слишком часто акцентирует внимание на этой беспомощности, и его оскорбления и угрозы в адрес Гренландии оттолкнули Европу в излишней степени. Но колкости задели участников Давосского форума — они понимают, что зависят от США больше, чем им хотелось бы, и знают, что это их собственная вина. Однако даже сейчас, когда Трамп ставит под сомнение американскую поддержку союзников, многие из них считают, что единственная альтернатива — это сближение с Китаем, по крайней мере экономическое.

Такое лицемерие было бы забавным, если бы углубляющийся раскол между США и их союзниками не был так опасен. Но Китай и Россия наблюдают. Они видят, как легко можно спровоцировать Трампа на антагонизм по отношению к таким верным союзникам, как партнеры по НАТО, и насколько уязвимы эти союзники. Наши враги больше всего хотели бы, чтобы Гренландия стала причиной необратимого раскола в Атлантике, который разрушит НАТО. Они также видят, насколько легко отвлечь внимание всех этих сторон. Как предупредил в среду генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, гренландское фиаско отвлекло бы внимание от более насущной проблемы Украины. Западу нужны государственные деятели, которые смогут урегулировать гренландский спор таким образом, чтобы это укрепило безопасность США и НАТО. Будем надеяться, что «план» Трампа начнет преодолевать раскол в Давосе.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Американские горки Трампа в Гренландии

И что это было? Дональд Трамп недвусмысленно исключил возможность военной оккупации Гренландии, однако в остальном не отказался от своих претензий на этот арктический остров. Пока ничего нельзя сказать с уверенностью: на этом этапе есть лишь предположения и спекуляции. Прежде чем мы узнаем какие-то подробности, можно сказать одно: если хорошей новостью считается уже то, что президент США отказался от намерения с применением военной силы захватить территорию союзника по НАТО, мир окончательно слетел с катушек.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль)

НАТО настанет конец, если США нападут на Гренландию

Не стоит заблуждаться. Страсть президента Дональда Трампа к Гренландии носит личный, а не стратегический характер. Он сам это ясно дал понять… Непредвиденным последствием гренландского кризиса стало сплочение европейцев и рост их сомнений в надежности Америки, а также усиление их внимания к собственной военной самодостаточности. Они опасаются, что меркантильный, импульсивный и мстительный подход Трампа разрушает многолетний альянс. Трамп, самопровозглашенный великий миротворец, угрожает войной — или ведет ее — не только против Гренландии и Дании, но и против Канады, Панамы, Нигерии, Венесуэлы, Ирана, Кубы, Колумбии и Мексики, а также против Миннесоты в своей собственной стране.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Разговаривай истерично и держи большую палку: внешнеполитические угрозы Трампа

26-й президент США Теодор Рузвельт описывал свой подход к международным отношениям так: разговаривай мягко и держи большую палку. Благодаря такому подходу он был удостоен в 1906 году Нобелевской премии мира за содействие в окончании Русско-японской войны. А в последние дни в центре внимания оказалась дипломатия Дональда Трампа, которую можно охарактеризовать следующим образом: разговаривай истерично и угрожай применить (и иногда применяй) большую палку. Такой неординарный подход к государственному управлению пока не принес Трампу Нобелевскую премию мира, хотя президент много-много раз заявлял, что это его нисколько не беспокоит. Да, вместо того чтобы приносить ему награды (не считая выдуманных футбольных призов), государственная политика Трампа нервирует ключевых союзников США его все более воинственными попытками завоевать Гренландию.

Politiken (Копенгаген, Дания)

В рамках соглашения Рютте и Трампа Гренландия может предоставить суверенитет американским базам

В ближайшие дни все будут наблюдать, готов ли Трамп действительно спуститься с той надменной высоты, на которую он сам себя возвел. Рамочное соглашение было заключено всего через несколько часов после того, как Трамп заявил на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе, что США должны владеть Гренландией. Сегодня, вероятно, поступят новости из Гренландии и Дании. Ни одна из этих стран не присутствовала за столом переговоров, когда было заключено рамочное соглашение.

Подготовили Яна Рождественская, Алена Миклашевская, Евгений Хвостик

Чем запомнились 365 дней второго президентского срока Трампа

С женой Меланией на балу в честь инаугурации, 20 января 2025 года

С женой Меланией на балу в честь инаугурации, 20 января 2025 года

Фото: Daniel Cole / Reuters

Во время подписания указов в день своей инаугурации, 20 января 2025 года

Во время подписания указов в день своей инаугурации, 20 января 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

Дональд Трамп (слева) танцует с группой Village People во время митинга накануне своей инаугурации, 19 января 2025 года

Дональд Трамп (слева) танцует с группой Village People во время митинга накануне своей инаугурации, 19 января 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Овальном кабинете, март 2025 года

В Овальном кабинете, март 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Презентация таблицы с тарифными пошлинами, апрель 2025 года

Презентация таблицы с тарифными пошлинами, апрель 2025 года

Фото: Carlos Barria / Reuters

На выступлении перед работниками угольной промышленности, апрель 2025 года

На выступлении перед работниками угольной промышленности, апрель 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

На традиционном катании пасхальных яиц на лужайке перед Белым домом, апрель 2025 года

На традиционном катании пасхальных яиц на лужайке перед Белым домом, апрель 2025 года

Фото: Leah Millis / Reuters

По прибытии на авиабазу Селфридж в штате Мичиган, апрель 2025 года

По прибытии на авиабазу Селфридж в штате Мичиган, апрель 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на фоне фото Дональда Трампа во время покушения в 2024 году на сессии «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках образовательного марафона в Музее Победы в Москве, апрель 2025 года

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступает на фоне фото Дональда Трампа во время покушения в 2024 году на сессии «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» в рамках образовательного марафона в Музее Победы в Москве, апрель 2025 года

Фото: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Pool Photo / AP

По дороге в аэропорт Морристауна в штате Нью-Джерси, май 2025 года

По дороге в аэропорт Морристауна в штате Нью-Джерси, май 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино отражаются в очках первой леди Мелании Трамп во время финала Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 между «Челси» и ПСЖ на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, июль 2025 года

Дональд Трамп и президент ФИФА Джанни Инфантино отражаются в очках первой леди Мелании Трамп во время финала Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 между «Челси» и ПСЖ на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси, июль 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

С внуком Спенсером в Белом доме после возвращения из Шотландии, июль 2025 года

С внуком Спенсером в Белом доме после возвращения из Шотландии, июль 2025 года

Фото: Umit Bektas / Reuters

Жмет руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну во время трехсторонней встречи в Белом доме, август 2025 года

Жмет руки президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну во время трехсторонней встречи в Белом доме, август 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Коллаж, опубликованный спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский рассматривают карту Украины в августе 2025 года (слева) и пародия на данную сцену в стиле мультсериала «Симпсоны»

Коллаж, опубликованный спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ): Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский рассматривают карту Украины в августе 2025 года (слева) и пародия на данную сцену в стиле мультсериала «Симпсоны»

Фото: @Scavino47

С президентом России Владимиром Путиным на базе ВВС США «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, август 2025 года

С президентом России Владимиром Путиным на базе ВВС США «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске, август 2025 года

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На переговорах с европейскими лидерами по вопросу украинского урегулирования, август 2025 года

На переговорах с европейскими лидерами по вопросу украинского урегулирования, август 2025 года

Фото: Alex Brandon / AP

По пути в Виндзорский замок во время государственного визита в Великобританию, сентябрь 2025 года

По пути в Виндзорский замок во время государственного визита в Великобританию, сентябрь 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На авианосце «Джордж Вашингтон» на базе ВМС США в Японии, октябрь 2025 года

На авианосце «Джордж Вашингтон» на базе ВМС США в Японии, октябрь 2025 года

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

На Американском бизнес-форуме в Майами, 2025 год

На Американском бизнес-форуме в Майами, 2025 год

Фото: The White House

Отдает честь конной процессии наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана во время визита последнего в Вашингтон, ноябрь 2025 года

Отдает честь конной процессии наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана во время визита последнего в Вашингтон, ноябрь 2025 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На встрече с футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете, ноябрь 2025 года

На встрече с футболистом Криштиану Роналду в Овальном кабинете, ноябрь 2025 года

Фото: The White House

С супругой Меланией во время церемонии помилования индейки в честь Дня благодарения, ноябрь 2025 года

С супругой Меланией во время церемонии помилования индейки в честь Дня благодарения, ноябрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Дональд Трамп получает Премию мира ФИФА от президента организации Джанни Инфантино во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу, декабрь 2025 года

Дональд Трамп получает Премию мира ФИФА от президента организации Джанни Инфантино во время жеребьевки Чемпионата мира по футболу, декабрь 2025 года

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Надевает ковбойскую шляпу, подаренную капитаном Майком Эрузионе, во время подписания закона о награждении памятными золотыми медалями членов мужской олимпийской сборной США по хоккею 1980 года, победившей в финальном матче команду СССР, декабрь 2025 года

Надевает ковбойскую шляпу, подаренную капитаном Майком Эрузионе, во время подписания закона о награждении памятными золотыми медалями членов мужской олимпийской сборной США по хоккею 1980 года, победившей в финальном матче команду СССР, декабрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

На авиабазе Довер во время церемонии передачи останков военнослужащих нацгвардии США, погибших в Сирии, декабрь 2025 года

На авиабазе Довер во время церемонии передачи останков военнослужащих нацгвардии США, погибших в Сирии, декабрь 2025 года

Фото: Nathan Howard / Reuters

С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (слева) на входе в частную резиденцию Дональда Трампа Mar-a-Lago в Палм-Бич, декабрь 2025 года

С премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху (слева) на входе в частную резиденцию Дональда Трампа Mar-a-Lago в Палм-Бич, декабрь 2025 года

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

С директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом (в центре) и министром обороны Питом Хегсетом (слева) наблюдает за ходом военной операции США в Венесуэле, 3 января 2026 года

С директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом (в центре) и министром обороны Питом Хегсетом (слева) наблюдает за ходом военной операции США в Венесуэле, 3 января 2026 года

Фото: @realDonaldTrump / Handout / Reuters

Активист в костюме Дональда Трампа с муляжом автомата и канистрой с надписью «Моя нефть» на антивоенном митинге в Сеуле, 5 января 2026 года

Активист в костюме Дональда Трампа с муляжом автомата и канистрой с надписью «Моя нефть» на антивоенном митинге в Сеуле, 5 января 2026 года

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Дональд Трамп смотрит в окно во время встречи с руководителями нефтяной промышленности в Белом доме, январь 2026 года

Дональд Трамп смотрит в окно во время встречи с руководителями нефтяной промышленности в Белом доме, январь 2026 года

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

На выступлении перед членами Палаты представителей во время ежегодного совещания по вопросам политики, январь 2026 года

На выступлении перед членами Палаты представителей во время ежегодного совещания по вопросам политики, январь 2026 года

Фото: Evan Vucci / AP

Публикация официального канала Белого дома в соцсети Х, на которой Дональд Трамп рассматривает через окно своего кабинета карту Гренландии, 13 января 2026 года

Публикация официального канала Белого дома в соцсети Х, на которой Дональд Трамп рассматривает через окно своего кабинета карту Гренландии, 13 января 2026 года

Фото: @WhiteHouse

На обложке журнала Time, посвященного заключению перемирия между Израилем и ХАМАС, Дональд Трамп и заголовок «Его триумф», октябрь 2025 года

На обложке журнала Time, посвященного заключению перемирия между Израилем и ХАМАС, Дональд Трамп и заголовок «Его триумф», октябрь 2025 года

Фото: @TIME

