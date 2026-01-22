Нижегородская «Ока» вложила 150 млн рублей в производство арматуры для АЭС

ООО «Производственная фирма "Ока"» (Павлово, Нижегородская область) инвестировала 150 млн руб. в расширение производства запорной арматуры для трубопроводов, используемых в работе АЭС. По данным пресс-службы федерального Фонда развития промышленности (ФРП), мощность производства у предприятия выросла на 25% — до 8 тыс. единиц в год.

В общем объеме средств, направленных на расширение производства, 90 млн руб. составил льготный грант федерального ФРП, а 10 млн руб. — ФРП Нижегородской области. Компания приобрела 14 единиц высокопроизводительного оборудования. Локализация производства составляет 100%.

Основными заказчиками продукции ПФ «Ока» являются предприятия госкорпорации «Росатом».

По расчетам ФРП, расширение мощностей позволит «Оке» занять до 22% в соответствующем сегменте отечественного рынка, заместив продукцию иностранных производителей.

Андрей Репин