В Башкирии открыли третью ледовую переправу

Сегодня в Краснокамском районе открылась ледовая переправа через реку Белую возле села Староянзигитово, сообщает пресс-служба МЧС по республике. Ее грузоподъемность составляет 5 тонн, длина переправы — 800 м, ширина — 150 м, толщина льда — 56 см. Для движения предусмотрена одна полоса.

До сегодняшнего дня в республике действовали две ледовые переправы: в Бирском районе на реке Белой (в Бирске) и в Караидельском районе на реке Уфа (в селе Караидель, на дороге Бирск-Тастуба-Сатка).

Майя Иванова