Турецкие авиакомпании планируют летать из Перми в Анталью каждый день

Турецкие авиаперевозчики Pegasus Airlines и «Южный ветер» актуализировали свои планы по выполнению чартерных рейсов из Перми в Анталью в предстоящем сезоне.

Фото: телеграм-канал аэропорта «Пермь»

Согласно обновленному расписанию пермского аэропорта, «Южный ветер» планирует свою чартерную программу с 25 апреля по 25 октября, с частотой полетов семь дней в неделю.

Pegasus Airlines собирается летать из Перми с 26 апреля по 25 октября пять раз в неделю. Оба перевозчика рассчитывают выполнять планы на Airbus, расчетная длительность полета — 4 часа 10 минут.