Калужский завод «Кристалл» на 20% увеличил выручку в 2025 году

Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» в 2025 году увеличил выручку до 4,759 млрд руб., сообщили в пресс-службе компании. Показатель вырос на 20,17% по сравнению с предыдущим годом (3,961 млрд руб.). Общий объем продаж за год снизился на 2,22%, до 2,251 тыс. декалитров (дал) против 2,302 тыс. дал в прошлом году.

Выручка «Кристалла» от продаж ликеро-водочных изделий (ЛВИ) в 2025 году достигла 2,218 млрд руб. (рост на 65,97% год к году). Объем продаж ЛВИ вырос на 58,26%, до 941 тыс. дал.

Производство водки на КЛВЗ в прошлом году сократилось на 23,28%, до 1,310 тыс. дал. Выручка от продаж в сегменте уменьшилась на 3,15%, до 2,542 млрд. руб.

Сокращение выпуска водки в пресс-службе назвали частью стратегии КЛВЗ: начиная с октября 2023 года, в приоритете расширение товарных линеек высокомаржинальных ЛВИ.