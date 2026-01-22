Уголовное дело возбуждено после нападения на сотрудницу лицея в Нижнекамске

В Нижнекамске возбуждено уголовное дело после нападения 13-летнего подростка на сотрудницу лицея № 37. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

Дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 293 (халатность) УК. Сейчас следователи осматривают место ЧП. Обстоятельства нападения устанавливаются. Прокуратура Татарстана взяла на контроль расследование преступления.

В СКР уточнили, что у мальчика возник конфликт с технической работницей школы, после чего он ранил женщину ножом в руку. Кроме того, ученик «произвел выстрел из сигнального устройства» и тоже пострадал. Мэр города Ратмир Беляев пояснил, что речь идет о петардах. Раненой уборщице оказана медицинская помощь, а подростка доставили в больницу. Всех учащихся из лицея эвакуировали.