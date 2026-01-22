В Оренбурге педиатр отдала мошенникам более полумиллиона рублей

В Оренбурге педиатр отдала мошенникам 564 тыс. рублей, сообщили в полиции Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К правоохранителям с заявлением обратилась 35-летняя оренбурженка, которая рассказала, что познакомилась в мессенджере с мужчиной, который предложил ей дополнительный заработок путем инвестирования.

«Далее заявительница установила специальное приложение, где создала криптокошелек, для пополнения которого привязала свою банковскую карту. Неизвестный пояснил, что для получения прибыли необходимо пополнять кошелек, что она и сделала»,— говорится в сообщении полиции.

После того, как потерпевшая перевела на счет более полумиллиона рублей, связь с ней прекратилась. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Сабрина Самедова