Замглавы Александровска оштрафовали за нарушения при вывозе ТКО

Прокуратура Александровска выявила нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как установила прокуратура, в поселке Яйва незаконно применяется децентрализованный способ вывоза ТКО при наличии оборудованных контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. При этом количество таких контейнеров недостаточное как в северной, так и в южной части поселка.

За допущенные нарушения первый замглавы администрации Александровского округа по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.