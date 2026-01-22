обновлено 10:56
Замглавы Александровска оштрафовали за нарушения при вывозе ТКО
Прокуратура Александровска выявила нарушения при обращении с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как установила прокуратура, в поселке Яйва незаконно применяется децентрализованный способ вывоза ТКО при наличии оборудованных контейнерных площадок для сбора коммунальных отходов. При этом количество таких контейнеров недостаточное как в северной, так и в южной части поселка.
За допущенные нарушения первый замглавы администрации Александровского округа по постановлению прокурора привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. руб. Постановление в законную силу не вступило.