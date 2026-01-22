Американская миграционная служба ICE сможет входить в дома без судебного ордера

Руководство американской Иммиграционной и таможенной службы (ICE) разрешило своим сотрудникам при необходимости проникать в дома без получения ордера в суде, в том числе с применением силы. Об этом пишет агентство Associated Press, в распоряжении которого оказался внутренний документ ICE с новыми правилами.

Согласно документу сотрудники службы могут входить в дома, в которых, по их предположениям, находится нелегальный иммигрант. При этом на руках у них может быть только так называемый административный ордер. Такие ордера выдают на основании решения о депортации, и они не требуют одобрения судом.

В США активно критикуют деятельность ICE, которую обвиняют в массовых депортациях, чрезмерном насилии в своих рейдах, незаконном проникновении в дома и других нарушениях. «Все американцы должны быть в ужасе от секретной политики ICE, разрешающей своим агентам выбивать двери и вламываться в дома»,— заявил в связи с новыми правилами сенатор-демократ Ричард Блументал, потребовавший от руководства службы предстать перед Конгрессом США и дать показания о своей деятельности.

Яна Рождественская