В Карабаше в шесть из 30 домов вернули тепло после коммунальной аварии

После коммунальной аварии, случившейся в Карабаше утром 21 января, в шести из 30 домов Карабаша восстановили теплоснабжение. Для ускорения работ в город направили дополнительные ремонтные бригады из Кыштыма, Чебаркуля и Каслей, сообщает пресс-служба администрации Карабаша.

По данным мэрии, отопление восстановили по улице Нахимова, 28; улице Металлургов, 38, 11/1, 5/1, 15/2, 15/3. На 50% вернули тепло в дом по Металлургов, 19. По этой же улице дом №6 находится в работе.

Пункты обогрева работают в школах №2 и №4, а также на площадках РМК «Поиск» на улице Нахимова, 28 и возле ТРЦ «Медь».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», утром 21 января при запуске системы отопления на улице Металлургов прорвало трубопровод. Более 30 многоквартирных домов, школа, детский сад и другие социальные объекты остались без тепла в морозы.

Министерство ЖКХ Челябинской области сообщало, что восстановительные работы должны были завершиться к 14 часам 21 января.

Ольга Воробьева