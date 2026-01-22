Гепатит С уточнили и дополнили

“Ъ” обнаружил несколько важных изменений в новых клинических рекомендациях по лечению гепатита С. В частности, в них появился раздел об особенностях терапии для людей с онкологическими заболеваниями. Также Минздрав уточнил группы пациентов «с высоким риском передачи инфекции» — это заключенные, потребители наркотиков и лица с рискованным сексуальным поведением. Наконец, врачам разъяснили особенности снятия симптомов у пациентов, ожидающих терапии. В пациентском сообществе одобряют эти и другие меры в борьбе с заболеванием.

Минздрав РФ, обратил внимание “Ъ”, обновил клинические рекомендации (КР) по лечению гепатита С. Поправки разработали эксперты Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества по изучению печени и Национальная ассоциация специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

В документе уточнены группы пациентов «с высоким риском передачи инфекции», которым необходимо незамедлительно назначать терапию. Это лица в местах лишения свободы, пациенты с «сексуальным поведением высокого риска» и потребители инъекционных наркотиков. Руководитель межрегиональной общественной организации «Вместе против гепатита» Никита Коваленко надеется, что теперь заключенным не смогут отказать в лечении: «У нас много активистов работают с местами лишения свободы, и каждый раз провести диагностику, договориться о препаратах — большая проблема. Можно сказать, что сейчас в местах лишения свободы гепатит не диагностируют и не лечат. Поэтому инфицированность в колониях потенциально растет — там же и татуировки, и наркотики. Да и маникюрные ножницы там вряд ли у каждого человека свои».

В предыдущих версиях КР не допускалась патогенетическая (то есть направленная на устранение или подавление механизмов развития болезни) и симптоматическая терапия. Теперь такие виды лечения разрешены.

В обоих случаях авторы новых рекомендаций уточняют, что такая терапия неспецифична и «проводится в случае необходимости с учетом особенностей течения заболевания у конкретного пациента».

Пациентам с гепатитом С, ожидающим терапии, часто назначают «что-то для снятия симптомов», поясняет Никита Коваленко. Ранее врачам не рекомендовалось так делать, чтобы некоторые пациенты не думали, что таким образом лечат именно гепатит. «Сейчас формулировку смягчили — вероятно, потому, что получение терапии уже рутина, а не большая удача,— говорит эксперт.— Иногда, особенно при обострениях, симптоматическая терапия может быть нужна. Очень надеемся, что назначать будут препараты с клинически доказанной эффективностью и только когда это необходимо».

Еще в рекомендациях появился раздел про терапию гепатита С у пациентов с онкологическими заболеваниями. Дело в том, что в онкологии иногда отказываются начинать химиотерапию до завершения лечения гепатита, говорит господин Коваленко:

«Это неправильно. Во-первых, излечение гепатита не дает моментального улучшения состояния печени, поэтому нельзя сказать, что печени будет легче справляться с “химией”.

Во-вторых, самое главное, при онкологическом заболевании крайне важно как можно раньше начать лечение — счет идет буквально на дни».

Теперь в КР указано, что противовирусная терапия может способствовать формированию более благоприятных условий для начала или продолжения химиотерапии благодаря снижению риска прогрессирования заболевания печени.

Обновленные рекомендации по лечению хронического гепатита С делают акцент на стратегии «лечение как профилактика» для ключевых групп риска (например, лица в местах лишения свободы), что должно снизить распространение инфекции, пояснили «Ъ» в Российском обществе по изучению печени. «Успешная противовирусная терапия приводит к элиминации вируса у пациента и, соответственно, снижает вероятность дальнейшей передачи инфекции. Это важный инструмент для достижения целей по контролю и снижению бремени гепатита С»,— рассказали разработчики документа. В терапии сохраняется приоритет противовирусных препаратов прямого действия, но с усилением индивидуального подхода, включая симптоматическую помощь, заметили эксперты общества. Особое внимание уделено безопасному лечению пациентов с онкологическими заболеваниями «через междисциплинарное взаимодействие врачей». За последние годы терапия гепатита С принципиально изменилась, добавляет главный специалист Минздрава по инфекциям Владимир Чуланов.

Современные противовирусные препараты в большинстве случаев позволяют излечить болезнь, лечение при этом, как правило, занимает 8–12 недель.

Современные режимы терапии значительно безопаснее и легче переносятся, чем интерферон-содержащие схемы прошлого. «Минздрав России рассматривает актуализацию клинических рекомендаций как часть системной работы по повышению качества медицинской помощи пациентам с вирусными гепатитами и достижению устойчивого снижения заболеваемости и смертности от их осложнений»,— подчеркнул господин Чуланов.

В официальном регистре зарегистрировано около 603 тыс. пациентов с гепатитом С, но, по оценкам независимых экспертов, больных намного больше — от 2,2 млн до 4,9 млн человек. В апреле 2021 года Владимир Путин поручил сформировать перечень мер для снижения смертности от некоторых заболеваний, включая гепатит С.

В 2023 году появился Федеральный регистр лиц с вирусными гепатитами, а с 2025 года в России реализуется федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». По словам Никиты Коваленко, за это время пациентское сообщество добилось закрепления в нормативных актах всего, что было нужно для успешной реализации этих планов. Так, в программе госгарантий появились отдельные тарифы на ПЦР и прочую необходимую диагностику. «Нельзя не сказать про увеличение охвата терапией на 83% по сравнению с 2024 годом. Многие регионы уже просто ищут пациентов, чтобы выполнить нормативы,— говорит господин Коваленко.— Теперь нужно, чтобы это все заработало. Наша основная задача на этот год — информирование. Люди должны знать о своих возможностях».

Наталья Костарнова