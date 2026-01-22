Горбольницу Каменска-Уральского возглавил Евгений Юндин

Главным врачом городской больницы Каменска-Уральского с 23 января назначен Евгений Юндин, сообщили в минздраве Свердловской области. Ранее больницу возглавлял Алексей Зубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Юндин

Фото: Минздрав Свердловской области Евгений Юндин

Фото: Минздрав Свердловской области

Евгений Юндин начал карьеру в качестве врача-стажера урологического отделения. Получив дополнительное образование в области организации здравоохранения и ультразвуковой диагностики, он занял пост заместителя главного врача по медицинской части. На этом посту он проявил себя как энергичный и дальновидный руководитель: наладил стабильную работу экспресс-диагностического урологического кабинета и внедрил в больнице электронный документооборот.

«Коллектив и общественность города также выражают благодарность Алексею Зубову за период его руководства и многолетний вклад в развитие местной медицины, в частности, в области травматологии и ортопедии. Его профессионализм и преданность делу помогли больнице пройти через важные этапы трансформации»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина