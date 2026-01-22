Складской рынок Петербурга и Ленобласти показал рекордный ввод площадей в 2025 году

По итогам 2025 года в агломерации Петербурга и Ленобласти ввели в эксплуатацию более 530 тыс. кв. м современных складских площадей. Об этом говорится в исследовании компании Nikoliers.

Это третий максимальный показатель с 2014 года, достигнутый за счет завершения строительства крупных объектов, таких как распределительные центры Ozon, РВБ и комплексов класса А.

Общий объем качественного складского предложения в регионе превысил 6 млн кв. м. Однако рынок демонстрирует разнонаправленные тенденции: на фоне активного строительства спрос в 2025 году сократился до 365 тыс. кв. м — минимального уровня с 2023 года.

Структура спроса изменилась. Лидерами по аренде стали классический ритейл (31%), производственные компании (28%) и логистические операторы (23%). При этом доля вакантных площадей выросла до 3,8%, а средневзвешенная ставка аренды снизилась на 6%.

В 2026 году ожидается дальнейшее расширение рынка: к вводу запланировано 718 тыс. кв. м площадей, включая новые объекты под ключевых арендаторов. Параллельно растет сегмент Light Industrial (LI) — прогнозируемый ввод составит 75 тыс. кв. м, а общий потенциал рынка LI оценивается в 474 тыс. кв. м.

Андрей Маркелов