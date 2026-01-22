В Ярославской области автомобили на вторичном рынке подешевели на 5,6%

В Ярославской области средняя стоимость машины на вторичном рынке за год снизилась на 5,6% и составила 585 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в «Авито Авто».

Эксперты проанализировали средние цены на машины с пробегом, представленные на платформе в 2025 году в регионе, и сравнили их с цифрами за 2024 год. Сильнее остальных среди моделей подешевели Kia Optima (на 8,8%, до 1 706 000 руб.), Toyota Land Cruiser Prado (на 8,6%, до 2 650 000 руб.), Kia Sportage (на 8,2%, до 1 267 000 руб.). На 8% цены снизились на LADA 2111 (до 115 000 руб.) и Nissan Qashqai (до 1 150 000 руб.).

На 7,3 - 7,9% подешевели за год Renault Logan (до 350 000 руб.), LADA 2115 Samara (до 120 000 руб.), Kia Rio (до 800 000 руб.), Renault Duster (до 1 019 000 руб.) и Honda Accord (до 825 000 руб.).

При этом в целом на вторичном рынке России снижение средней стоимости авто за год составило 7,5%.

Алла Чижова