WP: при ударе Израиля в секторе Газа погибли трое журналистов

Израильская армия нанесла удар по автомобилю к югу от города Газа, в результате чего погибли трое журналистов, сообщает The Washington Post.

Среди погибших — Мохаммед Кишта, Анас Гнейм и Абдель Рауф Шаат (внештатный оператор, сотрудничавший с CBS News и французским агентством Agence France-Presse). В связанном с правительством Египта гуманитарном комитете заявили, что журналисты выполняли задание их медиаподразделения. Представитель комитета Мохаммед Мансур уточнил, что они снимали лагерь для перемещенных лиц в районе Аль-Захра. Журналисты погибли примерно в полутора километрах от лагеря.

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла точечный удар в центральной части сектора Газа по лицам, которых сочла управлявшими беспилотником в интересах ХАМАС. Использовали ли представители СМИ дрон для съемки репортажа, неизвестно. По словам Мохаммеда Мансура, в тот день они снимали на телефоны, хотя ранее действительно применяли беспилотник для съемки.

AFP потребовало «полного и прозрачного расследования» гибели Абделя Рауфа Шаата, а в CBS News отметили, что оператор погиб всего через несколько недель после свадьбы.