Перевозки электричками Нижний Новгород — Моховые Горы за год выросли на 17,2%

Пассажиропоток на электричках по маршруту Нижний Новгород — Моховые Горы в 2025 году составил 350 тыс. человек. Это на 17,2% больше в сравнении с 2024 годом, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги (филиал «РЖД»).

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В прошедшем году были назначены дополнительные электрички в связи с ремонтом автодорожной части старого Борского моста.

Сейчас по маршруту ежедневно курсируют около 20 пригородных электропоездов.

Галина Шамберина