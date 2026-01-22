Полиция нашла вандалов, нанесших граффити на три трамвайных вагона в Петербурге

Полиция задержала двух молодых людей по подозрению в вандализме в трамвайном парке на Среднем проспекте Васильевского острова, совершенном в новогоднюю ночь, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Инцидент случился 1 января, когда злоумышленники незаконно проникли на охраняемую территорию и нанесли аэрозольной краской граффити на три трамвайных вагона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По факту порчи имущества было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Полицейским в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить личности «любителей искусства». Ими оказались двое местных жителей в возрасте 20 и 21 года. В настоящее время молодые люди находятся под подпиской о невыезде. Расследование дела продолжается.

Андрей Маркелов