Ученик ранил ножом сотрудницу лицея № 37 в Нижнекамске

Подросток проник в лицей № 37 Нижнекамска с ножом и напал на сотрудницу. Она ранена, молодого человека задержали, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Фото: МБОУ «Многопрофильный лицей №37»

В ведомстве уточнили, что задержанный — 13-летний ученик седьмого класса. Его мотивы при нападении пока не известны. Все учащиеся из лицея эвакуированы. Раненой сотруднице оказана медицинская помощь, ее жизни ничего не угрожает.

«Просьба не поддаваться панике. По предварительной информации, он взорвал три петарды, после чего напал на уборщицу и спрятался. Потом его задержали»,— уточнил мэр города Ратмир Беляев в Telegram-канале. По его словам, с задержанным проводят беседу, также в школу вызвали его родителей.