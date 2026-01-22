Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 10 часов

По данным онлайн-табло аэропорта Гумрак, рейс FZ 962 авиакомпании flydubai сильно задерживается. Воздушное судно должно было вылететь из Волгограда в ОАЭ в 23:20 еще накануне, 21 января. Причина - угроза БПЛА и введение плана «Ковер».

Рейс из Волгограда в Дубай задерживается на 18 часов

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов сегодня около 7 утра. Тем не менее расчетное время вылета авиарейса в Дубай назначено на 17 вечера. Общее время задержки - около 18 часов.

По официальным данным Минобороны РФ, за прошедшую ночью над Волгоградской областью перехвачено и сбито четыре дрона ВСУ.

Марина Окорокова