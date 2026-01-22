HH.ru: уральская компания «Контур» вошла в топ-20 лучших работодателей России

Екатеринбургская IT-компания «Контур» по итогам 2025 года заняла 17 место в рейтинге лучших работодателей России и четвертое место как работодатель среди крупнейших IT-компаний страны, сообщил сервис по поиску работы и персонала HH.ru. В 2024 году она была на 20 строчке общего рейтинга.

«Мы формируем условия, в которых сотрудники растут вместе с компанией, решают амбициозные задачи и создают современные продукты для каждого третьего бизнеса в стране. Наша культура способствует свободе, профессиональной смелости, творчеству и командной работе. А высокая оценка со стороны сотрудников, кандидатов и бывших коллег подтверждает: "Контур" остается желанным работодателем для лучших профессионалов в различных сферах — от разработки и маркетинга до продаж и поддержки»,— сказала директор по персоналу «СКБ Контур» Наталья Пичугина.

Из крупнейших компаний Свердловской области, в которых работает более 5 тыс. человек, в число 169 лучших предприятий для работы в РФ также вошли:

Косметическая торговая сеть «Золотое яблоко» (31 место);

Сеть магазинов товаров для дома «Галамарт» (86 место);

Продуктовая сеть «Монетка» (107 место);

Русская медная компания (РМК, 124 место);

ПАО «Россети Урал» (148 место).

Лучшими крупными компаниями (1-5 тыс. сотрудников) из Свердловской области стали банк «Точка», IT-компания Naumen, рекламное агентство Victory Group, госучреждение «Мои документы» и застройщик «Брусника».

В целом по стране в первую пятерку рейтинга попали «Альфа-банк», ВТБ, X5 Group, «Сибур» и «Аэрофлот». Рейтинг был сформирован на основе HR-анкетирования, опроса вовлеченности, отзывов бывших сотрудников и голосования соискателей.

